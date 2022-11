Erdbeben der Stärke 5,6 erschüttert Region um Rimini

Magnitude 5,7 : Erdbeben erschüttert Rimini – Schulen geschlossen, Züge gestrichen

Die Menschen in der Adria-Region in Italien wurden am Mittwochmorgen von einem Erdbeben geweckt. In der Nähe von Ancona wurde der Zugverkehr unterbrochen.

1 / 3 Das Epizentrum lag in der Adria, zwischen Rimini und Ancona. Screenshot CSEM In einem Supermarkt sind Weinflaschen und andere Produkte aus den Regalen gefallen. Screenshot Twitter Kleinere Schäden an Gebäuden wurden bereits gemeldet, hier in der Stadt Fano, nördlich von Ancona. Screenshot Twitter

Ein Erdbeben der Stärke 5,7 hat Italien erschüttert. Wie die Behörden bekannt gaben, ereignete sich das Beben um 7.07 Uhr am Mittwochmorgen, das Epizentrum lag im Meer vor der Adriaküste nahe der Stadt Pesaro in der Region Marken. Auf einem Video, das zurzeit auf Twitter kursiert, ist zu sehen, wie in einem Supermarkt Weinflaschen und andere Produkte aus den Regalen geflogen sind.

Über mögliche Schäden an Gebäuden oder Opfer und Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. Medien berichteten, dass in der Gegend im Osten des Landes einige Gebäude, darunter ein Krankenhaus, vorsorglich evakuiert wurden. In der Nähe von Ancona wurde der Zugverkehr unterbrochen.

In vielen Orten rannten die Menschen in Panik auf die Strasse. «Wir haben bisher weder Anfragen für Rettungseinsätze noch Meldungen über Schäden erhalten», erklärte die italienische Feuerwehr auf Twitter.

Vorsichtshalber wurden aber in der gesamten Region die Schulen geschlossen und Züge gestrichen, wie die Regionalbehörden mitteilten. Das Büro von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte, die Regierungschefin stehe in ständigem Kontakt mit der Katastrophenschutzbehörde und dem Regierungschef der Region Marken.

In Italien treffen die eurasische und die afrikanische tektonische Platte aufeinander, wodurch das Erdbebenrisiko besonders gross ist. Im Sommer 2016 waren fast 300 Menschen bei einem Erdbeben in den Regionen Marken, Umbrien und Latium ums Leben gekommen.

