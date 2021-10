Behörden melden : Erdbeben der Stärke 6,1 in der Nähe von Tokio

Am Donnerstagabend hat in Grossraum Tokio die Erde gebebt. Berichte über mögliche Verletzte oder Schäden gab es zunächst nicht.

Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat am späten Donnerstagabend (Ortszeit) den Grossraum Tokio erschüttert. Eine Tsunami-Gefahr bestehe nicht, wie der staatliche Fernsehsender NHK meldete. Berichte über mögliche Verletzte oder Schäden gab es zunächst nicht. Die Bewohner wurden vor möglichen Nachbeben gewarnt. Der Erdstoss erschütterte Häuser in Tokio und umliegenden Gebieten. Der Betrieb von Hochgeschwindigkeitszügen wurde vorübergehend unterbrochen. Das asiatische Inselreich Japan ist eines der am stärksten erdbebengefährdeten Länder der Welt.