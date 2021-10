Stärke 6,5 : Erdbeben erschüttert Taiwans Hauptstadt

Das Epizentrum des Bebens am Sonntag lag in der Nähe Taipehs. Bilder auf Social Media zeigen die Erschütterungen. Noch ist unklar, ob es Verletzte gab.

Die Richterskala gab eine Stärke von 6,5 an.

In Taiwan hat am Sonntag die Erde gebebt.

Ein Erdbeben der Stärke 6,5 hat am Sonntag um ca. 13 Uhr (Lokalzeit) den Nordosten Taiwans erschüttert. Ein AFP-Reporter in der Hauptstadt Taipeh berichtete von starken Erschütterungen. Das Epizentrum lag nach Angaben der taiwanischen Wetterbehörde im nordöstlichen Landkreis Yilan. Das Beben ereignete sich demnach um 13.11 Uhr (07.11 Uhr MESZ) in einer Tiefe von 67 Kilometern.