Das Beben der Stärke 4,7 in Österreich war laut ETH in der Schweiz zu spüren.

Mit einer Stärke von 4,7 bebte am Dienstag gegen 18.25 Uhr die Erde in Österreich. Das Epizentrum lag in der Ortschaft Natschbach etwa 70 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Wien. Die Erschütterungen waren laut ZAMG in der ganzen Gegend – bis nach Wien, Neunkirchen und Gloggnitz – deutlich zu spüren, wie Heute.at berichtet.