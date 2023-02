Erdbeben in Türkei und Syrien: Schweizer Retter bergen Familie aus Trümmern

20-Minuten-Reporterin Lena Wilczek ist in das Katastrophengebiet gereist und begleitet die Schweizer Einsatzkräfte.

Zahlreiche Gebäude sind eingestürzt, ganze Ortschaften liegen in Schutt und Asche.

Bei einem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind über 16'000 Menschen ums Leben gekommen.

Es sind Momente, die den Schweizer Rettungskräften im Katastrophengebiet in der Türkei Mut machen: Nach mehreren Stunden gelang es ihnen am Mittwoch fünf Personen, darunter eine ganze Familie, lebend aus den Trümmern eines eingestürzten Mehrfamilienhauses in Hatay retten.