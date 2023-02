Erdbeben in der Türkei: So spendest du richtig

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien löst grosse Solidarität aus. Viele wollen den Betroffenen helfen.

Alle wollen nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien helfen: Bei den vielen Spendenaufrufen verliert man schnell den Überblick. Expertinnen geben Tipps.

Wo soll ich nach dem Erdbeben spenden?

«Wir empfehlen, Hilfswerke zu unterstützen, mit langjähriger Erfahrung in der humanitären und Katastrophenhilfe», sagt Martina Ziegerer, Geschäftsleiterin der Zertifizierungsstelle Zewo, die Hilfswerke auf deren effizienten und zweckbestimmten Einsatz von Spenden kontrolliert. «Diese sind vor Ort gut vernetzt. Sie kennen die lokalen Verhältnisse und können schnell Leute in die betroffenen Gebiete senden.» Zudem stünden sie im Kontakt mit anderen Hilfsorganisationen, um koordiniert möglichst bedarfsorientiert und ressourceneffizient helfen zu können.

Was soll ich spenden?

Laut Ziegerer sind aktuell Geldspenden für Hilfsorganisationen deutlich effizienter als Sachspenden: «Geld kann schnell und flexibel eingesetzt werden. Was gebraucht wird, kann umgehend vor Ort oder in den umliegenden Ländern eingekauft und verteilt werden.» Geldspenden ermöglichen es, Erdbebenopfer unter anderem mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und Hygieneartikeln zu versorgen und in Notunterkünften unterzubringen.