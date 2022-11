Türkei : Erdbeben der Stärke 5,9 verursacht Panik – 22 Verletzte

Panik in der Nacht: Die Menschen versammeln sich in Bou auf den Strassen. (23. November 2022)

Im Nordwesten der Türkei hat am frühen Mittwochmorgen die Erde gebebt. Das Zentrum des Bebens der Stärke 5,9 lag in der Stadt Gölkaya in der Provinz Düzce, etwa 200 Kilometer östlich von Istanbul, wie die zuständige Regierungseinrichtung für Katastrophen- und Notfallmanagement mitteilte. Es war auch in Istanbul und der Hauptstadt Ankara zu spüren. Mindestens 35 Nachbeben wurden registriert.