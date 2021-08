Erdbeben Haiti: Opfer warten verzweifelt auf medizinische Hilfe

5700 Verletzte und 1300 Tote : Erdbebenopfer auf Haiti warten verzweifelt auf medizinische Hilfe

Zwei Tage nach dem verheerenden Erdbeben auf Haiti harren viele Verletzte noch im Freien aus und können nur mangelhaft versorgt werden. Nun droht auch noch ein Tropensturm.

Es mangelt an Ärzten, aber auch an Material und Medikamenten.

Beim Erdbeben in Haiti wurden am Samstag mindestens 5700 Menschen verletzt.

Mit einer klaffenden Wunde am Bein sitzt die Frau auf einem Stuhl. Sie ist eine von Tausenden, die bei dem schweren Erdbeben am Samstag in Haiti verletzt wurden. Jetzt wartet sie in einer Ecke der Notaufnahme in Les Cayes. «Diese Frau wartet schon eine ganze Weile darauf, dass ich ihre Wunde nähe. Aber im Moment habe ich keine Schale für das Besteck» sagt der Arzt Rudolphe Steven Jacques. Das Krankenhaus ist völlig überlastet, es fehlt an Material.