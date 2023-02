Erdbebenopfer können Fast-Track-Visum beantragen

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, durch das laut neuesten Angaben über 25’000 Personen gestorben sind, brachte Zehntausende Gebäude zum Einstürzen und verursachte an vielen weiteren Gebäuden Risse und andere Schäden. Ausgerechnet im kalten Winter sind deshalb nun Hunderttausende Menschen in Syrien und der Türkei obdachlos.