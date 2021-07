Ölpreis ist so hoch wie seit sechs Jahren nicht mehr

Am Dienstag kostete ein Fass 77 Dollar – so viel wie seit sechs Jahren nicht mehr.

Öffentlich ausgetragener Konflikt

Die Opec liegt schon länger in Streit und kann sich nicht auf eine gemeinsame Förderpolitik einigen. Am Montag waren es die Vereinigten Arabischen Emirate, die sich nicht auf eine ursprünglich vorgesehene Anhebung der Erdölförderung einlassen wollte. Darüber berichtet das «Wall Street Journal».

Steigende oder fallende Preise?

Doch wie wird es am Ölmarkt – und damit aller Voraussicht nach auch an den Zapfsäulen weitergehen? Nach Ansicht von Fachleuten sind mehrere Entwicklungen denkbar. Analysten der italienischen Bank Unicredit sehen die Möglichkeit weiter steigender Preise, wenn das unveränderte Angebot auf eine anziehende Nachfrage treffe.

Die Schweizer Bank UBS weist jedoch darauf hin, dass bis August Zeit bleibe, um doch noch eine Einigung in der Opec+ herbeizuführen. Sollten sich in der Folge einzelne Anbieter weniger oder gar nicht mehr an die vereinbarten Produktionsmengen halten, würde das Ölangebot steigen, die Preise könnten also fallen.