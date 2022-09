Ukraine: Erdogan ist überzeugt – «Putin möchte den Krieg so bald wie möglich beenden»

Bei seinen Aussagen im Interview mit einem US-amerikanischen Sender bezieht sich Erdogan auf «sehr ausführliche Gespräche» mit Putin auf einem Gipfel in Usbekistan in der vergangenen Woche.

Erdogan bezieht sich dabei auf «ausführliche Gespräche», die er auf einem Gipfel in Usbekistan geführt habe.

Der türkische Präsident behauptet, Putin wolle ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine.

Lage für Russland laut Erdogan «ziemlich problematisch»

Gemäss dem türkischen Staatschef ist die Lage für Russland «ziemlich problematisch». Erdogan sprach von «sehr ausführlichen Gesprächen» mit Putin auf einem Gipfel in Usbekistan in der vergangenen Woche. In einem Interview mit dem US-Sender PBS sagte Erdogan jüngst, er habe den Eindruck gewonnen, der russische Präsident wünsche ein schnelles Ende des Krieges.