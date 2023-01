Auf türkischer Terroristenliste : Erdogan-Kritiker – fast 500’000 Franken auf Basketballstar ausgesetzt

Am Dienstag sage er gegenüber Fox News, dass er davon erfuhr, als er im Vatikan an einem Basketball-Camp teilnahm, und dass ihm nach Kontaktaufnahme mit dem FBI gesagt wurde, er solle in die Vereinigten Staaten zurückkehren. Auf ihn wurden 490’465 Franken (10 Millionen türkische Lira) ausgesetzt. «Dies ist das erste Mal, dass die türkische Regierung ein Kopfgeld auf mich gesetzt hat, und nur weil ich über einige der Menschenrechtsverletzungen und politischen Gefangenen in der Türkei spreche», so Freedom gegenüber Fox News.