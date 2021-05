Selahaddin Gülen : Erdogan lässt Gülen-Neffen im Ausland festnehmen und zurückbringen

Selahaddin Gülen, ein Neffe des im Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen, wurde im Ausland von türkischen Geheimdienstmitarbeitern gefasst. In welchem Land ist unklar.

Der türkische Geheimdienst hat einen Neffen des Erzfeinds von Präsident Recep Tayyip Erdogan im Ausland festgenommen und zurück in die Türkei gebracht. Selahaddin Gülen, dem Neffen des in den USA im Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen, werde Mitgliedschaft in der «terroristischen Organisation Feto» (der Gülen-Bewegung) vorgeworfen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Die türkische Regierung wirft Fethullah Gülen und seinen Anhängern vor, hinter dem gescheiterten Putsch gegen Erdogan im Juli 2016 zu stecken.