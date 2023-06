Demo: Erdogan-Puppe verbrannt – Türkei bestellt Botschafter ein

Am Mittwoch verbrannten Demonstrantinnen in Zürich eine Erdogan-Puppe.

Die Türkei hat den Schweizer Botschafter in Ankara einbestellt. Begründet wurde dies nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag damit, dass bei einer Demonstration in Zürich am Mittwoch eine Puppe verbrannt worden sei, die angeblich Präsident Recep Tayyip Erdogan darstellen sollte. Die Verbrennung fand im Rahmen einer unbewilligten Demonstration am Rande des Frauenstreiks statt.