Erdogan stimmt  Schwedens Nato-Beitritt bei – unter einer Bedingung

Schweden will der Nato beitreten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine Zustimmung seines Landes zum Nato-Beitritt Schwedens mit der Aufnahme der Türkei in die EU verknüpft. Die Türkei könne den Nato-Beitritt Schwedens ratifizieren, falls die EU den Weg für einen Beitritt der Türkei zur Union bahne, sagte Erdogan am Montag in Ankara.