Ukraine-Krieg : Erdogan will ein Treffen zwischen Putin und Selenski organisieren

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und UN-Generalsekretär António Guterres trafen Ukraine-Präsident Selenski in Lwiw. Erdogan trat dabei in der Rolle eines Vermittlers auf.

Der ukrainische Präsident Wolodimr Selenski hat mit UN-Generalsekretär António Guterres und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Gespräche über die dringendsten Probleme infolge des russischen Angriffskriegs in seinem Land geführt. Das Treffen fand am Donnerstag in Lwiw nahe der polnischen Grenze statt. Auf der Tagesordnung standen insbesondere die Sicherheit des grössten Atomkraftwerks Europas nahe der Front im Südosten der Ukraine und ukrainische Getreideexporte in von Lebensmittelknappheit bedrohte Weltregionen. Fortschritte oder gar Durchbrüche wurden nicht gemeldet.



Wie die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtet, habe Erdogan dem ukrainischen Präsidenten Selenski angeboten, ein Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin zu organisieren. Selenski sagte in Lwiw, er sehe in Erdogans Besuch ein «starkes Zeichen der Unterstützung» für die Ukraine. Er schloss indes eine Friedenslösung mit Moskau aus, solange Russland seine Soldaten nicht vollständig vom ukrainischen Staatsgebiet abziehe. «Leute, die töten, vergewaltigen und unsere Städte Tag für Tag mit Marschflugkörpern angreifen, können keinen Frieden wollen», sagte der ukrainische Präsident. «Sie müssen erst unser Staatsgebiet verlassen, dann sehen wir weiter.»



«Mit Herrn Selenski haben wir alle Aspekte unserer bilateralen Beziehungen besprochen», wird Erdogan zitiert. Der türkische Präsident habe wiederholt, dass «unsere Solidarität und Unterstützung für die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine fortgesetzt werden». Ausserdem fügte der türkische Präsident hinzu, er wolle mit Putin über die Situation im Kernkraftwerk Saporischschja sprechen.