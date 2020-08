Ennetbürgen NW

Erdrutsch donnert nur wenige Meter an Wohnhaus vorbei

Die heftigen Regenfälle lösten in Ennetbürgen NW einen Erdrutsch aus. Dieser verfehlte ein Wohnhaus nur ganz knapp.

Baumstämme, grosse Steinsbrocken, Erdreich und Geröll ist am frühen Dienstagmorgen in Ennetbürgen NW einen Hang hinuter gerutscht. Ausgelöst durch die seit Montagnachmittag andauernden Regenfälle, wie es auf Anfrage bei der Feuerwehr Buochs-Ennetbürgen heisst.

Grosses Glück hatten die Bewohner eines Hauses an der Buochlistrasse: Die Erdmassen donnerten nur wenige Meter neben ihrem Daheim ins Tal. Die Feuerwehr teilte mit, dass die Bewohner aus Sicherheitsgründen dennoch evakuiert werden mussten, sie könnten jedoch bereits am Dienstag wieder in ihre Wohnungen zurück.