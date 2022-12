Erdrutsch erfasst Campingplatz in Malaysia

Malaysia : Erdrutsch erfasst Campingplatz – viele Opfer befürchtet

Bei einem Erdrutsch in Malaysia könnten Dutzende Menschen verschüttet worden sein. Mindestens zwei Menschen starben, von 51 weiteren wurde vermutet, dass sie unter den Erdmassen begraben waren, wie Feuerwehr und Rettungsdienste mitteilten. Insgesamt 79 Menschen hätten sich zum Zeitpunkt des Unglücks am Freitagmorgen (Ortszeit) auf dem Campingplatz an einem Bio-Bauernhof in Batang Kali, rund 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kuala Lumpur, befunden, hiess es.