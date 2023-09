Erdrutsch in Schwanden – Tierschutz rettet Büsis aus Wohnung

Elisabeth Rüegg (71) musste vergangene Woche wegen des Erdrutsches in Schwanden GL evakuiert werden. Weil sie bis auf weiteres nicht in ihre Wohnung in der Gefahrenzone zurück darf, lebte sie bis am Dienstag im Hotel. Am Mittwochnachmittag zog sie dann in eine Ferienwohnung, die ihr von einer privaten Person zur Verfügung gestellt wurde – gemeinsam mit ihren beiden Katzen, die nach dem Erdrutsch für mehrere Tage in der Wohnung bleiben mussten und am Dienstag schliesslich vom Tierschutz gerettet wurden: «Dafür bin ich unendlich dankbar. Das Wichtigste für mich ist, dass meine Katzen in Sicherheit sind.»