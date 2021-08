Biberist SO - Erdrutsch reisst ganzen Strassenabschnitt mit

Am Dienstagabend verursachte ein Rohrbruch im solothurnischen Biberist einen Erdrutsch.

Am frühen Dienstagabend kam es im solothurnischen Biberist zu einem Rohrbruch, der einen Erdrutsch auslöste. Mehrere Liegenschaften waren betroffen, verletzt wurde niemand. Ein Strassenabschnitt oberhalb der Wasserleitung wurde auf der gesamten Breite und einer Länge von rund zehn Metern abgetragen, wie die Gemeinde auf Anfrage von 20 Minuten erklärt. Mehr als 50 Personen von der Feuerwehr, des Werkhofs der Gemeinde sowie Geologen und Bauingenieure standen gemäss der «Solothurner Zeitung» im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100’000 Franken.

Wasser fliesst zurzeit durch ein Provisorium

Gemäss Nicolas Adam, Abteilungsleiter Bau + Planung der Gemeinde Biberist, haben Anwohner der Liegenschaften unterhalb der Stelle um ca. 17.30 Uhr am Dienstagabend ein Rauschen vernommen, zudem sei Wasser aus dem Boden getreten. Um 17.45 Uhr setzten sie einen Notruf an die Feuerwehr ab. Kurz danach wurde aus dem Rauschen jedoch eine Sturzflut, die gemäss Adam auch Geröll mit sich trug. Die betroffenen Anwohner mussten sich rasch in Sicherheit bringen. Die Wasserleitung hat eine Kapazität von rund 4000 Litern pro Minute. Der Erdrutsch, der vom Rohrbruch ausgelöst wurde, bewegte sich rund 30 Meter und verwüstete mehrere Gärten. Bilder eines News-Scouts zeigen das ganze Ausmass.