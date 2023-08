Nach dem Erdrutsch am vergangenen Montag war unklar, wie sich die Situation über das unwettergeprägte Wochenende entwickeln würde. Die Gemeinde Glarus Süd gibt nun Aufschluss.

1 / 3 In der Nacht auf Montag kam es zu einem Erdrutsch in Schwanden GL. Gemeinde Glarus Süd Es war bereits der dritte in diesem Jahr. Gemeinde Glarus Süd Nach diversen Sicherungsmassnahmen ereigneten sich übers Wochenende keine weiteren Naturschäden. Gemeinde Glarus Süd

Darum gehts Vergangen Montag ereignete sich in Schwanden GL der dritte Erdrutsch dieses Jahres.

Die Gemeinde Glarus Süd informiert in einer Mitteilung, dass übers Wochenende keine weiteren Naturschäden verzeichnet wurden.

Die Gefahr ist noch nicht vorüber, weshalb die Anwohnerinnen und Anwohner auf eine mögliche erweiterte Evakuierung vorbereitet werden.

Keine weiteren Naturschäden übers Wochenende

Vergangenen Montag ereignete sich in Schwanden GL der dritte Erdrutsch dieses Jahres. Nach der Evakuierung von fünf Haushalten blickte Regula Banzer, Sprecherin der Gemeinde Glarus Süd, aufgrund der Unwetterwarnung unsicher aufs Wochenende. «Die Lage könnte sich wieder zuspitzen, weshalb wir momentan noch keine Prognose machen können», sagte sie am Donnerstag zu 20 Minuten in Bezug auf die Dauer der erforderlichen Massnahmen.

Am Sonntagvormittag informierte die Gemeinde Glarus Süd in einer Mitteilung, dass über das Wochenende keine weiteren Naturschäden verzeichnet wurden. Allerdings ist der Boden stark aufgeschwemmt, sodass die Gemeindeführungsorganisation (GFO) weitere Sicherheitsmassnahmen ergriffen hat.

Vorbereitung für mögliche erweiterte Evakuation

Im Rutschgebiet der Wagenrunse bei Schwanden steigt die mögliche Gefahr, da jetzt Oberflächenwasser abfliesst. Deshalb bleibt die komplette Absperrung und Evakuation im Rutschgebiet der Wagenrunse bis mindestens kommenden Dienstagnachmittag bestehen.

Je nach Situation schliesst die GFO nicht aus, dass sich der Umfang des Risikogebiets vergrössert. Deshalb bereitet sie vorsichtshalber die umliegenden Gewerbebetriebe und Anwohnerinnen und Anwohner auf eine mögliche erweiterte Evakuation vor.

Weitere Sicherheitsmassnahmen

In Braunwald wurde die Gyseneggstrasse gesperrt und die Bewohnerinnen und Bewohner von zwei angrenzenden Häusern wurden evakuiert. In diesem Gebiet war am 7. August nach starken Regenfällen das Wiesland abgerutscht. Den Bewohnerinnen und Bewohnern im Raum Bächibach, Luchsingen, wurden Verhaltensempfehlungen bei einer möglichen Überschwemmung abgegeben.

Allgemein beobachtet die Naturgefahrenkommission die Wetterlage und die Auswirkungen auf Bäche und Runsen in Glarus Süd genau. Zudem wird die Bevölkerung gebeten, die gängigen Notrufnummern nur in dringenden Notfällen zu benutzen. Personen in gefährdeten Gebieten steht speziell eine GFO-Notrufnummer zur Verfügung.