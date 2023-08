Erdrutsch Schwanden: vakuierte dürfen noch nicht zurück

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Gyseneggstrasse in Braunwald GL dürfen wieder zurück in ihre Häuser.

Schlimmere Ereignisse konnten vermieden werden

Am Montag letzter Woche ereignete sich in Schwanden GL der dritte Erdrutsch dieses Jahres. Aus Sicherheitsgründen wurden die Anwohnerinnen und Anwohner von fünf Haushalten beim Rutschgebiet Wagenrunse evakuiert.

Bewohner der Gyseneggstrasse dürfen in ihre Häuser zurück

Das 430 Quadratkilometer grosse Gemeindegebiet wurde über die vergangenen Tage intensiv überwacht, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Unter anderem wurden Zugänge entlang der Linth aus Sicherheitsgründen gesperrt. Rund um die Uhr verhinderten laut Gemeinde Glarus Süd Baggerarbeiten im Bächibach Überflutungen in Luchsingen. Die Absperrungen wie auch die Baggerarbeiten konnten am Dienstag beendet werden.

Zudem wurde die Gyseneggstrasse in Braunwald GL am Dienstag Nachmittag wieder geöffnet und die Bewohner der beiden Häuser durften wieder zurückkehren. Die Situation im Gebiet oberhalb von Schwanden bei der Wagenrunse bleibt jedoch kritisch.

Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner bleiben evakuiert

In den letzten drei Tagen fielen etwa 130 Millimeter Regen, was zu einer erhöhten Abflussmenge an Wasser führte. Felsabbrüche und Rutschungen nehmen zu, Steinschläge und Teilabbrüche sind an der Tagesordnung. Die Gefahr weiterer Folgen durch Wassereinwirkung bleibt bestehen, weshalb in den nächsten zwei Tagen das Gebiet intensiv überwacht wird und Daten für das weitere Vorgehen gesammelt werden.