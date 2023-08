Schwanden: Massiver Erdrutsch am Dienstagabend

In Schwanden GL kam es am Dienstagabend zu einem gewaltigen Erdrutsch . Drei Gebäude wurden durch den Erdrutsch zerstört, mehrere Dutzend Leute mussten evakuiert werden . Beim Erdrutsch wurde niemand verletzt. 20 Minuten hat mit Einwohnerinnen und Einwohnern Kontakt aufgenommen – die Stimmung ist bedrückt.

«Von unten sah der Hang harmlos aus»

«Es ist verrückt, ich war sehr erstaunt, wie viel Masse da eigentlich runterkam», sagt der 80-Jährige weiter. Der Hang habe von unten betrachtet harmlos ausgesehen. «Aber wenn man von oben runterschaut, sieht man, wie steil es eigentlich ist», so der Glarner weiter. Die Gemeinde stehe jetzt vor einer grossen Herausforderung. «Unsere grösste Angst ist, dass es weitere Erdrutsche gibt, dann wird es für alle gefährlich», so Aebli.

Menschen in Gemeindezentrum evakuiert

«Glücklicherweise wohnen wir nicht in der Nähe des Erdrutsches», sagt Raphael Herrmann (34). Er habe nicht erwartet, dass derart viel ins Tal gelange. «Die Schlammmassen sind so hoch wie ein drei- bis vierstöckiges Haus», so der 34-Jährige. Vom Rutsch selbst hat Herrmann allerdings nicht viel mitbekommen: «Da es überwiegend Schlamm war, kam es leise runter, im Gegensatz etwa zum Geröll in Brienz.»