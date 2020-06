Spektakuläre Bilder

Hier spült ein Erdrutsch acht Häuser ins Meer

Es dauerte nur wenige Minuten, dann waren acht Häuser im norwegischen Ort Alta Geschichte. Ein Erdrutsch hat sie in den Fjord gespült.

Der kleine Ort Alta in Norwegen ist um acht Häuser ärmer. Nachdem sich bereits einen Tag zuvor ein grosser Riss in der Strasse aufgetan hatte, setzte sich am Morgen des 3. Juni 2020 plötzlich das Erdreich mitsamt den Gebäuden darauf in Bewegung (siehe Video).