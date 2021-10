Gefahr auf den Strassen – Sturmtief Hendrik hat seinen Höhepunkt erreicht

Ausläufer des Sturmtiefs Hendrik sorgen in der Schweiz am Donnerstagmorgen für ein Pendlerchaos. Wie der TCS meldet, befinden sich an mehreren Orten umgestürzte Bäume auf den Strassen, so beispielsweise im Kanton Aargau zwischen Bünzen und Bremgarten. Der Verkehr wird umgeleitet.