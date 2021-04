Am Dienstag, um 6 Uhr ist die Feuerwehr Malters-Schachen wegen eines Erdrutschs an der Hellbühlstrasse zwischen Malters und Hellbühl unterhalb der Liegenschaft Knüsligen aufgeboten worden, teilt die Gemeinde Malters am Dienstag mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde zuerst eine geringe Menge an Erdmasse in der Strasse festgestellt. Während den Räumungsarbeiten lösten sich aber weitere Erdmassen und verschütteten die Strasse komplett, sodass «dieser Abschnitt für jeglichen Verkehr nicht mehr passierbar war und der Verkehr durch die Feuerwehr umgeleitet» werden musste.