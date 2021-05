«Damit es nicht zu einem weiteren Mal kommt» - Erdrutsch verschüttet Strasse von Neuem zwischen Malters und Hellbühl

Vor knapp zwei Wochen kam es zu einem Erdrutsch an der Hellbühlstrasse zwischen Malters und Hellbühl unterhalb der Liegenschaft Knüsligen. Eine aufgebotene Bauunternehmung räumte in der Folge rund 50 Kubikmeter Material von der Strasse und der Strassenböschung, wie die Gemeinde Malters damals mitteilte. In Absprache mit einem Geologen wurde entschieden, die Böschung zu roden und rund 60 Kubikmeter zusätzliches Hangmaterial abzutragen und wegzuführen. «Trotz Verbauungs- und Befestigungsarbeiten ist es am Sonntag wieder zu einem Erdrutsch an der genau gleichen Stelle gekommen», wie Peter Imfeld, Kommandant der Feuerwehr Malters-Schachen, auf Anfrage sagt.