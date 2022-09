Gefahrenstufe 3 : Erdrutsche und Überschwemmungen – so heftig wütete das Unwetter im Tessin

Die Sturmfront , die in der Nacht auf Donnerstag über den Kanton Tessin gezogen ist, hat vor allem in der Region Malcantone ihre Spuren hinterlassen. Die Kantonspolizei bestätigt, dass es zu mehreren Überschwemmungen und Erdrutschen gekommen ist. Nach Angaben von Rescue Media stürzten zwischen Agno und Bioggio Trümmer auf die Strassen – mit daraus resultierenden Verkehrsbehinderungen, die auch in der Warnung von Alertswiss von heute Morgen bestätigt wurden. Ausserdem trat ein Bach über die Ufer.

Zwanzig Personen evakuiert, erheblicher Sachschaden

Ähnliche Szenen ereigneten sich auch in der Gegend zwischen Bioggio und Manno. Dort verwüstete das Unwetter Dutzende von Weingütern und überflutete die Strassen. In Manno mussten etwa zwanzig Personen aus fünf Häusern evakuiert werden, weil der Wildbach Vallone über die Ufer getreten war, teilt die Kantonspolizei mit. Der Zivilschutz stellte Einrichtungen zur Unterbringung der evakuierten Personen zur Verfügung. Verletzte wurden keine gemeldet, doch die Gebäudeschäden sind erheblich. Die Stadtpolizei, die Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Auch in Breganzona und Lugano hielten überflutete Gebäude die Feuerwehren auf Trab. Wie MeteoNews mitteilt, regnete es im Tessin fast so viel, wie sonst im ganzen Monat September.

Die Via Vedeggio und die Via Cantonale, von der A2-Ausfahrt Lugano Nord in Richtung Lamone, sind teilweise gesperrt, und es sind Sanierungsarbeiten im Gange, die noch mehrere Stunden andauern werden. Die Kantonspolizei bittet die Bevölkerung, sich nicht in die besonders betroffenen Gebiete zu begeben, sofern dies nicht unbedingt notwendig ist, um die laufenden Arbeiten nicht zu behindern.