Eredivisie: Waalwijk-Goalie muss auf dem Platz reanimiert werden

Während der Erstversorgung wurden Erinnerungen an Christian Eriksen wach, als die Spieler ein Schutzschild um ihn bildeten.

Was folgt sind bange Minuten: Der Goalie sackt umgehend zusammen, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und die Ärzte stürmten auf den Platz. Nach der Erstversorgung – samt Reanimation – wurde Vaessen schliesslich ins Spital gebracht, wo er mittlerweile wieder bei Bewusstsein und ansprechbar sei. Allerdings könne er sich an nichts erinnern, so heisst es. Das Spiel wurde beim Stand von 2:3 nicht mehr aufgenommen.