Eredivisie: Waalwijk-Goalie spricht nach Reanimation

Zwei Tage danach bedankt er sich in einer Mitteilung für die grosse Unterstützung.

«Es war sehr schön, alle für eine Weile wiederzusehen», verkündete Etienne Vaessen am Montag, nachdem er mit seinen Teamkollegen und Mitarbeitenden des RKC Waalwijk per Videocall telefoniert hatte. Der 28-jährige Goalie des niederländischen Eredivisie-Clubs erlebte am Samstag die wohl schlimmsten Momente seines Lebens.