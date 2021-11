«Assetto Corsa Competizione» – Erfahre dir ein Treffen mit einem Formel-1-Star

In sieben Media Markt Filialen wird an der Logitech McLaren G Challenge die schnellste Schweizerin oder der schnellste Schweizer gesucht.

Sich einmal fühlen wie ein richtiger Rennfahrer oder eine Rennfahrerin? Kein Problem! An der Logitech McLaren G Challenge kannst du dich gegen die Besten messen. Das Spiel «Assetto Corsa Competizione» ist eine Simulation, die in der Schweizer Sim-Racing-Szene fest verankert ist und dir keine Fehler erlaubt. Ob Ferrari, Lamborghini oder McLaren, die Simulation ist vollgepackt mit den besten GT3-Rennboliden – Action ist garantiert.

Der Aufwand lohnt sich aber, denn der Gewinner oder die Gewinnerin nimmt 2000 Schweizer Franken in Form eines Media Markt Gutscheines nach Hause und vertritt die Schweiz an den Logitech McLaren G Challenge Grand Finals. Dort kämpft die Sim-Racing-Elite online um die ultimative Formel-1-VIP-Erfahrung. So wirst du nach England geflogen und darfst das Hauptquartier des Formel 1 Rennstalls und Autoherstellers McLaren besichtigen. Dabei geht es direkt in einen der modernsten Rennsimulatoren der Welt.