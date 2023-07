Basel: «Erfahren null Wertschätzung» – «Gratisanwälte» kündigen reihenweise

Dublin-Gespräche

Im Rahmen des Asylverfahrens findet bei jeder gesuchstellenden Person ein sogenanntes Dublin-Gespräch statt. Dabei wird der Reiseweg rekonstruiert, um herauszufinden, ob die Schweiz zuständig ist oder nicht. Hat die Person etwa in einem anderen Dublin-Staat bereits um Schutz ersucht oder leben enge Familienangehörige bereits in einem anderen Dublin-Staat, wird dieser von der Schweiz ersucht, das Asylverfahren durchzuführen. Das geschah letztes Jahr bei 8029 Fällen, 1566 Personen wurden in diesem Zeitraum in einen anderen Dublin-Staat überführt. Das Protokoll des Gesprächs, bei dem in der Regel die antragsstellende Person, ihre Rechtsvertretung und eine Person vom Bundesamt für Migration (SEM) anwesend sind, hat Beweiswert, sobald es unterschrieben ist.