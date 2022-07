Kanton Glarus : Erfahrener Berggänger stürzt mehrere Hundert Meter in den Tod

Am Ruchen in Obstalden in der Gemeinde Glarus Nord ist ein 66-jähriger Mann tödlich verunglückt. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, ereignete sich der Unfall am Freitag um circa 14.30 Uhr. Bei Opfer handelte es sich um einen erfahrenen Berggänger aus dem Kanton Zürich. Er habe eine Bergtour im Gebiet des Mürtschenstockes unternommen. Beim Abstieg vom Ruchen-Gipfel sei er mehrere Hundert Meter abgestürzt.



Sein Kollege, der vorausgegangen war, habe den Absturz selber nicht beobachtet. Er habe jedoch die Rettungskräfte alarmieren können. Der Verunglückte sei anschliessend aus dem felsigen Gelände von der Rega geborgen worden. Die Umstände des Todesfalls werden nun untersucht.



Die Touren-Website Gipfelbuch.ch beschreibt die Bergtour als sehr ausgesetzt. Der Fels sei grösstenteils extrem scharf und griffig.