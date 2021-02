Am Freitag berichtet der alt-Nationalrat von einem Gelage mit 13 Personen, das angeblich am Dienstag stattgefunden haben soll.

Am Dienstag hatten gleich mehrere Basler Regierungsmitglieder ihren letzten Arbeitstag. Baudirektor Hans-Peter Wessels (SP), Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin (SP), Sicherheitsdirektor Baschi Dürr (FDP) und Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne) scheiden aus der Regierung aus und trafen sich am Vormittag zur letzten Sitzung. Was danach geschah, wäre ein Skandal, wäre es denn wahr.

Bloss halten wesentliche Teile von Mörgelis Enthüllung offenbar nicht, was sie versprechen. Tatsächlich tagte die Regierung in der Villa Wenkenpark in Riehen und dies tatsächlich, um den scheidenden Regierungsmitgliedern einen würdigen Rahmen für die Verabschiedung zu bieten. 60 Traktanden von 8.30 bis am Mittag und danach ein «relativ leichtes Mittagessen», wie Greiner auf Anfrage ausführt: «Alle assen dasselbe, und bestätigen kann ich auch die Schoggimousse, und dass es wegen der Verabschiedung ein Glas Wein dazu gab», so Greiner weiter. «Allerdings wurde nicht angestossen.» Um 14 Uhr seien alle aufgebrochen, um den weiteren Tagesgeschäften nachzugehen.