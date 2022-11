Einbrecher flüchtet in Goldach SG ohne Fahrausweis und fahrunfähig in fremdem Auto

In der Nacht auf Mittwoch schlich sich ein 28-Jähriger in Goldach SG an der Promenadenstrasse in ein Mehrfamilienhaus ein. Dort versuchte er, ein Kellerabteil aufzubrechen. Dabei wurde er jedoch gestört, verliess daraufhin den Tatort und flüchtete mit einem entwendeten Auto. Den Schlüssel dazu hatte er von einer ihm bekannten Person.