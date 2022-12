Reich werden mit Software? So gut sind Robo-Advisors wirklich

Sie bieten Robo-Advisors an, die Geld automatisiert an Börsen anlegen.

Wäre es nicht toll, sein Geld von einer App verwalten zu lassen, sich zurückzulehnen und dabei reich zu werden? In diese Richtung gehen die Versprechen von Anbietern wie Selma, True Wealth und Inyova. Sie bieten Lösungen an, die dein Geld investieren, ohne dass du viel dafür tun musst.

Was ist ein Robo-Advisor?

Also eine Künstliche Intelligenz (KI)?

Algorithmus statt persönliche Vermögensberatung – ist das sinnvoll?

Nimmt mir ein Robo-Advisor alle Entscheidungen ab?

«Nein», sagt Manz. Ein Robo-Advisor lege zwar automatisiert Geld an, meist in Exchange Traded Funds (ETFs, siehe Box). «In was genau investiert wird, entscheiden aber meistens noch die Nutzer», sagt Manz. Die Software erfasse zudem, wie risikoreich jemand investieren wolle, so Weber. Das sei für die User praktisch und einfach. Oft übernehme die App auch das sogenannte Rebalancing und passe das Portfolio bei Bedarf an.

Wer bei einem Exchange Traded Funds (ETF) mitmacht, kauft einen Korb von Wertpapieren, der Anteile an einem Börsenindex wie dem Swiss Market Index oder dem Dow Jones abbildet. Investorinnen und Investoren handeln diese Papiere wie Aktien an einer Börse. Sie können ihr Geld so mit verhältnismässig tiefen Gebühren anlegen und Anlagen breit diversifizieren. (Quelle: vermoegenszentrum.ch )

Was bringt es mir, wenn ich einen Robo-Advisor nutze?

Robo-Advisors legen Geld im Normalfall passiv in ETFs an. «Diese Strategie ist besser, als aktiv zu investieren und die Anlagen laufend versuchen zu optimieren», sagt Manz. Das zeigten diverse Studien. Die Programme seien zudem meist deutlich günstiger als die Zusammenarbeit mit klassischen Vermögensverwaltern. Der Aufwand für die Investorinnen und Investoren sei zudem deutlich geringer als beim manuellen Geld anlegen.

Was spricht gegen Robo-Advisors?

Robo-Advisors sind laut Manz oft die falsche Wahl, wenn man eine persönliche Beratung will. Wer sich gut auskenne, könne zudem via Online-Broker selbst in ETFs investieren, was meist kostengünstiger sei. Viele Robo-Advisors bieten in Krisenzeiten wie jetzt auch keine persönliche Unterstützung für die User an, wie Weber sagt.