Schnäppchen: Erfolgreich im Ausverkauf – Tipps von der Personal Shopperin

Sie hat in Paris, London und New York gelebt und gehört seit ihrem Umzug in die Schweiz 2019 zu den Key Influencern, wenn es um Fashion geht.

Lisa Starchak hat an der London College of Fashion studiert und arbeitet seitdem als Fashion Expert und Personal Stylist .

Die Vorteile einer Wunschliste

Ich empfinde es für sinnvoll, in jeder Saison ein wenig durch die Kollektionen zu stöbern und direkt eine digitale Wunschliste zu erstellen. Registriere dich dazu auf deinen bevorzugten Online-Plattformen. Luxusmode shoppe ich zum Beispiel am liebsten online auf Matchesfashion, MyTheresa, Net-A-Porter, Farfetch, LuisaViaRoma und Moda Operandi. Setze alle Artikel, die dir gefallen, auf deine Wunschliste. Klingt verrückt, aber: Ignoriere das Budget für den Moment!

Eine allgemeine Wunschliste kannst du dir auch einfach in deinen Handy-Notizen zusammenstellen – etwa gleich nach dem saisonalen Ausmisten deines Kleiderschranks oder gelegentlich, wenn du gerade das Gefühl hast, dass noch etwas in deinem Kleiderschrank fehlt. Setze dir mit Nummern Prioritäten, damit du dich zuerst dem widmest, was du am dringendsten benötigst. Du wirst schnell merken, dass oft nicht die trendigen Artikel ganz oben auf der Liste stehen, sondern es eher die langweiligen Pieces sind, in die man zuerst investieren sollte.