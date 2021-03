Neue Herausforderungen im Job

Viele Arbeitnehmer sind im Homeoffice in der Regel produktiver als im Büro und haben so häufig mehr Zeit für sich. Mach dir während 15 Minuten ein paar Gedanken zu bestehenden und allenfalls neuen Projekten, anstatt dich nach getaner Arbeit auf die Couch zu legen und deiner Lieblingsfernsehserie zu widmen. Falls du schon länger nach einer neuen Herausforderung suchst: Investiere die gewonnene Zeit in deine Jobsuche oder schau dich zumindest mal um, was für Alternativen oder Weiterbildungen es gäbe – es lohnt sich! So kannst du bestens gewappnet in die Nachkrisenzeit starten!