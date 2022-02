«Bin natürlich erleichtert» - Skiverband kippt Skandal-Urteil – Fanny Smith gewinnt doch Olympia-Bronze

Sie wurde zur tragischen Schweizer Figur in Peking: Fanny Smith wurde nach ihrem Lauf von der Jury aufgrund eines regelwidrigen Einsatzes disqualifiziert und verlor so die bereits sicher geglaubte Olympia-Medaille. Die Wut und das Unverständnis waren nach dem Entscheid riesig. Ralph Pfäffli, Schweizer Skicross-Trainer, sprach von einem «Unsinn» und Smith selbst teilte über Insta mit: «Ich bin am Boden zerstört.» Nach der Rückkehr aus China sagte Smith gar das nächste Rennen ab. «Ihr könnt euch alle vorstellen, wie emotional und anstrengend die letzte Woche für mich war», richtete sie sich in einem emotionalen Instagram-Post an ihre Fans. Smith erklärt: «Ich fühle mich im Moment mental nicht in der Lage, Rennen zu fahren.»