Neun Medaillen nach zehn Rennen – was für eine geniale Bilanz für das Schweizer Ski-Team an der WM in Cortina. Und es könnten noch einige dazukommen, stehen doch noch drei Events an, in denen die Schweizerinnen und Schweizer ebenfalls zu den Medaillenanwärtern gehören. Mit neunmal Edelmetall ist die Schweiz bereits mehr als doppelt so erfolgreich wie vor zwei Jahren in Are, da gab es nur 4 Medaillen. Dafür war die Schweiz Erste im Medaillenspiegel (ex aequo mit Norwegen). Aktuell ist dem nicht so, denn Österreich hat zwar erst gerade mal fünf Medaillen geholt, dafür sind vier davon goldig – deshalb liegt der östliche Nachbar in Führung.