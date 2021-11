Offiziell vom Macher bestätigt – Erfolgsserie «Squid Game» geht in die zweite Runde

Die fiktionale Serie begeistert das internationale Netflix-Publikum momentan wie keine andere Produktion zuvor: In allen 83 Ländern, in denen «Squid Game» gestreamt werden kann, stand es auf Platz eins.

Während der ersten Staffel willigen 456e verzweifelte Personen ein, bei einem mysteriösen Spiel mitzumachen – in der Hoffnung, den grossen Geldpreis abzusahnen. Was folgt sind neun nervenaufreibende und spannende Episoden, in denen ein Kampf um das Geld und um Leben und Tod ausbricht.

Was lange erwartet wurde, ist nun offiziell: «Squid Game» kehrt für eine zweite Staffel zum Streaming-Giganten Netflix zurück. Dies bestätigt der Autor und Regisseur Dong-hyuk Hwang offiziell in einem Interview mit der Presseagentur AP.

Bereits in früheren Interviews hat der 50-Jährige über mögliche Ideen für eine zweite Staffel des Megahits gesprochen und so immer wieder Gerüchte um die Weiterführung befeuert. Doch leicht fällt es ihm nicht: «Da ist so viel Druck, so viel Nachfrage und so viel Liebe in Bezug auf eine zweite Staffel. Ich habe fast das Gefühl, dass uns keine andere Wahl bleibt!»