Hitzewelle: Die besten Beautyprodukte, die sofort kühlen

Der aktuellen Hitzewelle zu entfliehen, ist gar nicht so einfach: Die Gewässer sind aufgewärmt, der Ventilator kommt nicht gegen die heisse Luft in Wohnungen an, Klimaanlagen haben Seltenheitswert. Also tropft der Schweiss ohne Aussicht auf Verbesserung? Nicht ganz: Auf dem Markt tummeln sich Produkte mit kühlendem Effekt, die du bisher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest.