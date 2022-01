Video zur Vorstellung - «Erfüllung eines Kindheitstraums» – Nati-Verteidiger Cömert zu Valencia

Vom Rhein ans Meer. Eray Cömert wird ab sofort die Schuhe für Valencia schnüren. Der Nati-Verteidiger wechselt nach Spanien. Dies teilte der FCB am Dienstag in einer Vereinsmitteilung mit. FCB-Verwaltungsrat David Degen sagt: «Wir freuen uns sehr, dass ein weiteres FCB-Eigengewächs den direkten Sprung in eine europäische Top-5-Liga schafft. Damit konnte sich Eray einen grossen Wunsch erfüllen, was wir ihm von Herzen gönnen. Für seinen weiteren Karriereweg wünschen wir ihm nur das Beste.»