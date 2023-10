Nach Terror-Anschlag: Belgien – Schweden wird nicht neu angesetzt

1 / 3 Schwedische Fans trauerten im Stadion in Brüssel. AFP Am Montag wurden zwei Schweden in Brüssel mit Schüssen tödlich verletzt. REUTERS Das EM-Quali-Spiel zwischen Belgien und Schweden wurde abgebrochen. AFP

Darum gehts Am Montag wurden zwei Schweden in Brüssel mit Schüssen tödlich verletzt.

Das EM-Quali-Spiel zwischen Belgien und Schweden wurde abgebrochen.

Nun ist klar, dass die Partie nicht neu angesetzt wird.

Auch betreffend Israel verkündet die Uefa einen Entscheid.

Am Montag war das Spiel Schwedens in Belgien beim Halbzeitstand von 1:1 abgebrochen worden. Bei Schüssen vor dem Spiel in Brüssel waren zwei Schweden ums Leben gekommen. Der Täter war am Dienstagmorgen von der belgischen Polizei niedergeschossen worden und starb. Nun ist klar, dass die Partie nicht mehr wieder angepfiffen wird. Dies teilte die Uefa am Donnerstag mit.

«Das Halbzeitergebnis ist endgültig», heisst es in einem Communiqué. Der Verband schreibt weiter, dass man berücksichtigt habe, dass das Spiel unbedeutend sei und keine der beiden Mannschaften auf ein Weiterspielen gedrängt habe. Belgien ist bereits qualifiziert für die EM 2024 und Schweden hat keine Chance mehr, das Turnier zu erreichen.

«In was für einer Welt leben wir?»

Fans mussten nach dem Terror-Anschlag stundenlang ausharren. Der Tatort lag nur rund fünf Kilometer vom König-Baudouin-Stadion, dem früheren Heysel-Stadion, entfernt. Schwedens Fussball-Nationalspieler und Trainer Janne Andersson waren tief berührt. «In was für einer Welt leben wir?», sagte Andersson beispielsweise. Und weiter: «Ich werde so traurig. Als Schwede... tut es mir sehr leid. In der Pause sollte ich mich gut mit den Spielern unterhalten, aber als ich das hörte, fing ich fast an zu weinen.»

Einer der Opfer war der 60-jährige Patrick L.*. Der im Kanton Bern lebende Schwede war ein begeisterter Fussballfan und über 20 Jahre lang beim FC Steffisburg (FCS) als Spieler, Trainer und Vorstandsmitglied tätig. Thomas Schödler, ein langjähriger Freund von ihm, erzählte: «Pädu war der gutmütigste Mensch, den ich kenne. Ich habe kein einziges Mal gehört, dass er ein böses Wort gegen jemanden gerichtet hat.»

Uefa kommuniziert Entscheid betreffend Israel

Derweil teilt die Uefa auch mit, wie es mit Israel in der EM-Quali weitergeht. Das Land ist in der gleichen Gruppe wie die Schweizer Nati, zuletzt fielen die Spiele nach Beginn des Nahost-Konflikts jedoch aus. Nun teilt der europäische Fussball-Verband mit: «Nach einer gründlichen Bewertung der aktuellen Sicherheitslage auf dem gesamten Territorium Israels hat das Exekutivkomitee beschlossen, dass bis auf Weiteres keine Wettbewerbsspiele in Israel ausgetragen werden.»

Die Uefa fordert nun den israelischen Fussballverband auf, alternative Austragungsorte ausserhalb des Territoriums Israels für die Nutzung ihrer Heimspiele für einen längeren Zeitraum vorzuschlagen. Die Schweizer Nati soll am 15. November im Rahmen der Quali auf Israel treffen.

* Name der Redaktion bekannt