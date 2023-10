Til Schweiger: Externes Gutachten zum Set-Skandal veröffentlicht

Mussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Set der Til-Schweiger-Komödie «Manta, Manta - Zwoter Teil» wirklich in einem Klima der Angst zu Werke gehen? Dem Schauspieler und Regisseur Til Schweiger (59) waren im Mai in einem «Spiegel»-Bericht Macht- und Alkoholmissbrauch am Filmset vorgeworfen worden. Inzwischen stehen die Ergebnisse eines externen Gutachtens fest. Das verantwortliche Filmstudio Constantin Film gab diese laut übereinstimmender Medienberichte nun bekannt.