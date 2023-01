Foodblogger «Fatkitchens» kocht für die Schweizer Armee

Über Nacht ein Tiktok-Star

«Das fettige Essen, das ich in zivil drehe, gehört fest zu Fat Kitchens. Die Videos in Uniform sind jene, die dem Reglement der Armee entsprechen – natürlich etwas aufgehübscht auf den Tellern», so Ergin. Auch die Schweizer Armee ist Fan von Fat Kitchens und teilt Ergins Instagram-Reels sogar mittlerweile auf dem offiziellen Account.

«Wenn die Truppe gut isst, ist die Stimmung angenehmer»

«Meine Leidenschaft fürs Kochen ist schwer in Worte zu fassen», erzählt der 25-Jährige. Vor fünf Jahren hat er sich deshalb dazu entschieden, einen Lehrgang zum Küchenchef zu machen: «Um selber zu entscheiden, wie ich meine Truppe verpflegen kann». Er liebe es, durchs Essen Menschen glücklich zu machen und betont: «Wenn die Truppe gut isst, ist die Stimmung in den Unterkünften angenehmer».

8.75 Franken für vier Gerichte

Vegi-Alternativen sind ein Must

«Teigwaren Tricolore sind mir verleidet»

Im letzten WK hat Ergin etwa 135 Personen verpflegt – das sind wenige, im Vergleich zu den 1500 bis 2000 während seiner Rekrutenschule in Thun. Bei immer wiederkehrenden Menüs kann einem eine Zutat auch schon mal verleiden: «Bei mir sind das die Teigwaren Tricolore», so Ergin.

Dennoch ist er der Überzeugung, sein Beruf werde nie langweilig. «Mir kommen immer neue Ideen in den Sinn. Und ich kann so vieles mit meinem Essen bewirken», so Ergin. «Das Einzige, was an diesem Beruf nicht so toll ist, ist der Lohn – das ist aber ja kein Geheimnis.»