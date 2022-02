My 20 Minuten : Erhalte Cashback in über 600 Online Shops und profitiere von CHF 10.- Extra-Cashback als 20 Minuten-Member

Ob Elektronik, Mode oder Ferien: Mit Rabattcorner profitierst du bei über 600 Online Shops von Cashback und Gutscheincodes. Mit deinem 20 Minuten-Login profitierst du jetzt neu zusätzlich von zehn Franken Extra-Cashback.

Doch wie funktioniert das Ganze eigentlich?

Rabattcorner funktioniert nach dem Prinzip des Affiliate-Marketings: Für jede in einem Partnershop getätigte Bestellung erhält die Webseite eine Vermittlungsprovision. Dafür wird der Besucher über einen Link auf die Seite des Shops verwiesen. Während Betreiber von Blogs oder Preisvergleichen diese Provision behalten, teilt Rabattcorner den Betrag in Form von Cashback mit seinen NutzerInnen. So erhältst du in Shops wie Orellfüssli.ch, Media Markt, Tchibo, Ochsner Sport, Zalando Lounge, Manor, ABOUT YOU oder Reiseanbietern wie Booking, ebookers oder SWISS bis zu 25% Cashback.