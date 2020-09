Zwei Tage und zwei Nächte besetzten mehrere Hundert Umweltaktivisten im Rahmen der Aktionswoche «Rise Up For Change» den Bundesplatz in Bern. Nachdem sie ein letztes Ultimatum der Stadt Bern abgelehnt hatten, war Schluss: In der Nacht auf Mittwoch räumte die Kantonspolizei den Platz.