Nach Horror-Crash – Anne Heche liegt im Koma

Die 53-Jährige hatte letzten Freitag einen schweren Autounfall, wobei sie in hohem Tempo in ein Haus raste.

Die 53-Jährige fuhr mit viel zu hohem Tempo in ein Wohnhaus, woraufhin ihr Wagen und das Gebäude Feuer fingen.

Am letzten Freitag hatte Anne Heche einen schlimmen Autounfall.

Sorgen um Anne Heche: Nach ihrem schweren Autounfall vergangenen Freitag hat sich der Zustand der 53-Jährigen wieder verschlechtert. Wie ein Sprecher der Schauspielerin gegenüber dem «People» -Magazin verriet, befindet sich die «Sechs Tage, sieben Nächte»-Darstellerin in einem «kritischen Zustand».

Die Verletzungen von Heche seien schlimmer als bisher angenommen: «Sie hat eine erhebliche Lungenverletzung, die eine mechanische Beatmung erfordert. Die Verbrennungen müssen zudem chirurgisch behandelt werden», heisst es in dem Statement. Und weiter: «Sie liegt im Koma und ist seit kurz nach dem Unfall nicht wieder zu Bewusstsein gekommen.»

Familie und Freunde bitten um Privatsphäre

Zuletzt war noch erklärt worden, dass Heche sich in einem «stabilen Zustand» befinde. Ihre Familie und Freunde würden darum bitten, «für sie zu beten und an sie zu denken und ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren».