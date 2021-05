Kindstötung in Breitenbach SO - «Erhebliche Zweifel» an Schuld des Angeklagten– Gericht spricht Vater frei

Über drei Tage hinweg zog sich letzte Woche das Gerichtsverfahren gegen F.N.* Der 34-Jährige musste sich für den Tod seines Sohnes und das Schütteltrauma seiner Tochter vor dem Obergericht in Solothurn verantworten. Ihm wurde unter anderem wegen vorsätzlicher Tötung und mehrfacher versuchter Tötung der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft hatte bei den Ermittlungen gegen ihn und die Mutter zwischen 2010 und 2017 zu allen Mitteln gegriffen: Sechs Undercover-Agenten waren im Einsatz , Telefone wurden abgehört und Wanzen in der Familienwohnung angebracht. Das Verfahren gegen die Mutter wurde 2017 eingestellt.

Verteidigung forderte Freispruch

Der Beschuldigte F.N. verweigerte letzte Woche jegliche Aussage vor Gericht. Seine Verteidigerin, Eveline Roos, sagte, dass ihr Mandant nicht in der Lage sei, Aussagen zu machen. «Er hat – nach all den geheimen und über mehrere Jahre dauernden Ermittlungsmassnahmen – das Vertrauen in die Justiz und in den Rechtsstaat verloren.» Durch das ganze Strafverfahren sei ihr Mandant psychisch sehr angeschlagen. «Er leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, ist seit längerer Zeit arbeitsunfähig und hat sich komplett aus der Gesellschaft zurückgezogen.» Da es sich laut Roos um einen Indizienprozess gehandelt hat, der keine belastenden Beweise zutage förderte, forderte sie einen vollständigen Freispruch und eine Genugtuung von 120’000 Franken.